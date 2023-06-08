“Şarkılarımla tarihe not düşmek istiyorum”

Sahnelerin beğeni toplayan genç yorumcu Anıl Sert ilk albümünü çıkarttı. 'Dindi Sevgisi' adlı şarkısının klibini de çeken Anıl Sert, "Şimdi konser ve sahnelerle önce İstanbul ve ardından İzmir olmak üzere eğlenceseverlerin huzuruna çıkacağım. Yeni projelere devam" dedi. Aynı zamanda tarih öğretmeni de olan yakışıklı şarkıcı, öğretmenlikle sanatın birlikte yürütmesinin kendisi ve dinleyicileri için ayrı bir lezzet olduğunu söyledi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü mezunu olan Sert, "İçim de hep müzik aşkı vardı ama tarih öğretmeni oldum. Şimdi ikisini birden devam ettiriyorum. Ben de şarkılarınla tarihe not düşmek istiyorum" dedi.

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