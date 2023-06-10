Beethoven’in 9. Senfonisi 4 dilde seslendirildi

Karşıyaka Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, yıl sonu etkinliğinde usta sanatçılara taş çıkarttı. Etkinlik Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Geceye İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Okul Müdürü Esra Yazgan, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede solo ritim gurubunun çalışmaları, "Deli doktor" ve "Bizim sınıf" skeçleri oynandı, piyano resitalleri, Beethoven'in 9. Senfonisi Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak seslendirildi. Melodika, piyano ve bale eşliğinde İlyiç Çaykovski Kuğu Gölü Balesi, halk oyunu gösterisi yapıldı. Dünya Türk dilli devletleri arasında yapılan Pöhre adlı piyano yarışmasında 2022 yılında Dünya 1'incisi olarak Büyük Ödülü kazanan Kıvanç Demirkaya isimli öğrenci de sahne aldı. Okulun müzik öğretmeni Songül Özen'in sahnedeki koroyu yönetme performansı, çocukların uyumu büyük takdir topladı.

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