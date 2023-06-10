Karabağlar TSM korosu ‘yaza merhaba’ dedi

Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun "Yaz'la Gelen Nağmeler" konseri, ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin olduğu dinleyiciler, koronun seslendirdiği parçalara keyifle eşlik etti. Şef Cihan Önder yönetimindeki koro, "Şimdi Uzaklardasın", "Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var", Agora Meyhanesi" Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece", "Gamzedeyim Deva Bulmam" gibi Türk Sanat Müziği'nin sevilen birçok eserini, seyircilerle birlikte seslendirdi.

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