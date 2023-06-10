  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Karabağlar TSM korosu ‘yaza merhaba’ dedi

Karabağlar TSM korosu ‘yaza merhaba’ dedi

10.6.2023

Gazete

Karabağlar TSM korosu ‘yaza merhaba’ dedi
Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun "Yaz'la Gelen Nağmeler" konseri, ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin olduğu dinleyiciler, koronun seslendirdiği parçalara keyifle eşlik etti. Şef Cihan Önder yönetimindeki koro, "Şimdi Uzaklardasın", "Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var", Agora Meyhanesi" Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece", "Gamzedeyim Deva Bulmam" gibi Türk Sanat Müziği'nin sevilen birçok eserini, seyircilerle birlikte seslendirdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA