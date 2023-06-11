ATV'NİN sevilen dizisi Ateş Kuşları, 19. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Yeni bölümde sezon boyunca izleyicinin en çok merak ettiği Kara'ya ne olduğu konusu üzerindeki sis perdeleri artık kalkarken, Savcı Sare ve Mercan'a isimsiz telefondan Kara'nın en çok sevdiği şarkı müziğiyle gönderilen görüntüler bölüme damgasını vurdu. Kayıtta, Gülayşe'yi çöpten buldukları gün çıkan arbedede Ali'nin, Gülayşe'nin annesini öldürdüğü görüntüler vardır. Görüntüleri izleyen Mercan da şoka girer. Öldü bildikleri Kara'nın hayaleti Ateş Kuşları'nın üzerinde dolaşmaya başlamıştır. Kara yaşıyor mudur? Kara geri mi döndü? Menderes'i, Kara mı öldürdü? Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!

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