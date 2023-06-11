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Haberler Sarmaşık Üvey Annem setinden nikâh masasına

Üvey Annem setinden nikâh masasına

11.6.2023

Gazete

Üvey Annem setinden nikâh masasına
ATV'NİN yeni dizisi "Üvey Annem"'in çekimleri Bodrum'da hız kesmeden devam ediyor. Baş rollerini Hazal Filiz Küçükköse ile sevilen sanatçı Kutsi'nin paylaştıkları yapımın tüm ekibi Bardakçı koyundaki Azka Otel'de konaklıyor. Ekipte pedagog olarak görev yapan Ahmet Cem Aslan çekimler esnasında görüp aşık olduğu çalışma arkadaşı pedagog Eda Nur Bozkurt'a evlilik teklifi etmek isteyince, ekip arkadaşları da sürpriz bir evlilik teklifi organize etti. Teklifin yapıldığı anlarda, bir jest de Kutsi'den geldi ve genç çifte şarkılarıyla destek verdi. Kutsi, "Umarım bu girdiğiniz yolda sonsuza kadar birlikte yürürsünüz" diyerek evlilik yolunda ilk adımı atan çifti kutlarken, şarkılarıyla herkese muhteşem bir gece yaşattı.
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