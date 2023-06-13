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Haberler Sarmaşık ‘Gençliğim yandı’

‘Gençliğim yandı’

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, 1.5 ay önce yanan İzmir’deki evi ile ilgili ilk kez açıklama yaptı. Tatlıses üzüntüsünü dile getirdi: Evim yansa iyi. Gençliğim, 45 yılda aldığım ödüllerim yandı.

13.6.2023

Gazete

‘Gençliğim yandı’
Geçtiğimiz Nisan ayında İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan ünlü sitede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitenin neredeyse tamamının yandığı büyük yangında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sitedeki dairesi de yangında alevlere teslim oldu. Tatlıses'in yangın esnasında evde olmaması faciayı önlemişti. Ünlü sanatçıdan aylar sonra yangınla ilgili paylaşım geldi. Ünlü türkücü sosyal medya hesabından, "Herkes geçmiş olsun eviniz yanmış' ben diyorum 'Evimiz yansa iyi benim gençliğim yandı, 45 senede aldığım ödüllerim yandı. evdeki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı. " dedi.
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