ŞARKICI Kurtuluş Kuş, Aydın'ın Efeler ilçesinde otel odasında B.B'ye (19) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Savcı, Kuş için 12 yıla kadar hapis istedi. Tutuksuz yargılanan Kuş'un daha önce 5 kere reddedilen yurt dışı yasağı istemi, kabul edilmişti. Sanık Kuş'un mahkemeye adres değişikliği yaptığını bildirmediği için 13 Şubat'taki duruşmada sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi.

MAHKEMEYE ZORLA GETİRİLDİ

AYDIN 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya Kurtuluş Kuş ile birlikte mağdur B.B ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların olay gününe ilişkin ifadelerini vermesi sonrası B.B, sanık Kuş'un cezalandırılmasını istediğini söyledi. Kuş ise tanıkların beyanlarına itirazda bulunmadı ve duruşmada konuşmadı. Mahkeme heyeti, ara kararında Kuş için tutuklama talebini reddederek adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi. Mağdur B.B. ise Kuş'un korumalarına tepki göstererek, "O kuş artık uçamayacak. Hak ettiği cezayı alıp cezaevine girecek" diye bağırdı.