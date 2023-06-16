‘Ateş Kuşları’na Ali Önsöz dahil oldu

GÜÇLÜ oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekrana kilitleyen atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'na yeni bir isim dahil oldu. Seyirci tarafından 'Kara' karakterini kimin canlandıracağı uzun zamandır merakla beklenirken, kadroya başarılı oyuncu Ali Önsöz dahil oldu. Ateş Kuşları'nın 21. bölümüyle ekrana çıkacak olan Önsöz, dizide çocukken öldü sanılan Kara'nın yetişkin halini canlandıracak. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen otururken dizinin başrollerinde; İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) rol alıyor.

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