Reyting rekortmeni “Kuruluş Osman” sezonu zirvede kapattı

Atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman'ın 130. bölümünde, Osman Bey'in, Osmanlı Beyliğini kurduğunu ilan etmesi bölüme damga vurdu. Tüm kişiler kategorisinde 6,64 reyting, 19,71 izlenme payı, AB kategorisinde 4,28 reyting, 13,40 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 5,89 reyting, 16,54 izlenme payı elde ederek; tüm grupların en çok izlenen dizisi olurken, #OsmanlıBeyliği etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

KOYUNHİSAR KALESİ'Nİ FETHETTİ

Kuruluş Osman'ın 130. Bölümünde; Osman Bey, alpları ve kendisine bağlı beylerle beraber Bafeus Muharebesi'nde Tekfur Valens'e bağlı Bizans güçlerini mağlup etti. Zaferin ardından ise Osman Bey, Koyunhisar Kalesi'ni fethetti. Osman Bey, fetihten sonra taht salonunda Koyunhisar halkının ileri gelenlerini toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi. Osman Bey; bundan sonra Bizans'la yapılan ticaretlerde vergi ödemeyeceklerini, kervanlarının da kendisi tarafından korunacağını Koyunhisar halkıyla paylaştı.