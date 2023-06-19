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Haberler Sarmaşık Merakla beklenen ‘Üvey Anne’ başlıyor

Merakla beklenen ‘Üvey Anne’ başlıyor

19.6.2023

Gazete

Merakla beklenen ‘Üvey Anne’ başlıyor
Başrollerini Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler gibi ünlü oyuncuların paylaştığı 'Üvey Anne' ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. atv'nin iddialı yaz sezonu projelerinden biri olan 'Üvey Anne' bu akşam ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin üstlendiği, oyuncu kadrosunda Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Doruk Öztürk, Mihriban Er, İbrahim Şahin'in yer aldığı, gerçek bir hikayeden esinlenen Üvey Anne'nin kısaca konusu şöyle: Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk, biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın kötülüklerinden habersizdi.
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