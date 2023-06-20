30 bin kişilik Hadise

Hadise, önceki akşam Parkorman'da sahne aldı. Etkinlikte kendisini dinlemeye gelen 30 bin kişiye akıllardan silinmeyecek bir konser veren Hadise, seslendirdiği şarkıların yanı sıra dans şovlarıyla da yine çok konuşuldu. Sahnede giydiği tulum elbise ile de dikkat çeken ünlü şarkıcı kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, "Harika görünüyorsun İstanbul" diyerek karşıladı. Hadise'yi dinlemeye gelen müzikseverlerin telefonlarıyla anı ölümsüzleştirme çalışmaları ise ortaya renkli görüntüler çıkarken, bütün şarkılara eşlik etmeleri de desibel rekorunu zorladı.

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