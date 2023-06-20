Ekip ilk bölümü birlikte izledi

Çekimleri Ordu'da devam eden, merakla beklenen yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere' önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Oyuncular ve yapım ekibinin bir arada izlediği ilk bölümün heyecanı gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada ses getiren dizi, reyting sıralamasına da iddialı bir giriş yaptı. Ordu'nun muhteşem görselliği ve oyuncuların başarılı performansıyla, yaz aylarına damga vuracak olan dizi, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini ekranlara taşıyor.

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