Zeynep Bastık Urla’ya yerleşti

Şarkıcı Zeynep Bastık, İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başladı. Katıldığı bir programda merak edile soruları yanıtlayan Bastık, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra taşınma kararı aldığını ve Urla'da kendisine mütevazi bir hayat kurduğunu açıkladı. Şarkıcı, depremden sonra apartmanların ve kalabalığın içinde kalmakla ilgili klostorofobiye girdiğini ve o nedenle Urla'ya taşındığını söyledi. Bastık "Urla'yı çok seviyorum. Çok güzel bir hayat kurdum kendime." diye konuştu.

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