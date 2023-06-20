  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Zeynep Bastık Urla’ya yerleşti

Zeynep Bastık Urla’ya yerleşti

20.6.2023

Gazete

Zeynep Bastık Urla’ya yerleşti
Şarkıcı Zeynep Bastık, İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başladı. Katıldığı bir programda merak edile soruları yanıtlayan Bastık, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra taşınma kararı aldığını ve Urla'da kendisine mütevazi bir hayat kurduğunu açıkladı. Şarkıcı, depremden sonra apartmanların ve kalabalığın içinde kalmakla ilgili klostorofobiye girdiğini ve o nedenle Urla'ya taşındığını söyledi. Bastık "Urla'yı çok seviyorum. Çok güzel bir hayat kurdum kendime." diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA