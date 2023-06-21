Bergama’da festival coşkusu yaşanıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten UNESCO Dünya Mirası Bergama'ya emanet olan 87. Uluslararası Bergama Kermesi muhteşem bir açılış töreni ile başladı. Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan festival açılışı; Endüstri Meslek Lisesi- İstiklal Meydanı- Şadırvan Cami önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile devam etti.

AÇILIŞA PROTOKOL KATILDI

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen acılış törenine AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Azerbaycan Şeki Valisi Elhan Usubov, Belediye Başkan Yardımcısı İntigam Ashirov, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve vatandaşlar katıldı.

25 HAZİRAN'A KADAR

Festivalin açılış konuşmasını yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 25 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan konserler, paneller, halk oyunları gösterileri, tiyatro gösterilerine tüm vatandaşları davet etti.