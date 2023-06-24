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Haberler Sarmaşık Ünlü yıldız Harrison Ford ATV ekranında

Ünlü yıldız Harrison Ford ATV ekranında

Ünlü yıldız Harrison Ford ATV ekranında
Yönetmenliğini Chris Sanders'in üstlendiği Harrison Ford, Omar Sy ve Cara Gee'nin 2020 yılı yapımı Vahşetin Çağrısı adlı film bu akşam saat 20:00'de atv ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. İlgiyle izlenecek filmin kısaca konusu şöyle: Yargıcın köpeği olarak iyi bir hayat süren yaramaz Buck, bir gün kaçırılır ve kızak sürmesi için Alaska'daki bir posta ofisine satılır. Rahat ve sıcak bir evde büyüyen Buck, Alaska'nın zorlu şartlarına alışmakta güçlük çekse de bu vahşi doğada onu çeken bir şey vardır. Buck zamanla içgüdülerini bulacak ve vahşi doğada kendine bir yer edinecektir.
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