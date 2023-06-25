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Haberler Sarmaşık Mehmet’le Zeliş karşı karşıya

Mehmet’le Zeliş karşı karşıya

Başrollerini Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer’in paylaştığı ‘Vermem Seni Ellere ikinci bölümüyle bu akşam ekrana geliyor

Mehmet’le Zeliş karşı karşıya

Çekimleri Ordu'da devam eden 'Vermem Seni Ellere' dizisinin yeni bölümünde hareketli dakikalar yaşanacak. Bu akşam, gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırır. Mehmet gitmekten vazgeçmiş, açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in kölesi olarak Taşkıran'da çalışmaya başlamıştır. Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla dönmüştür obaya. Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürüyordur.

ZOR KOŞULLARDA ÇALIŞIYOR

Lüks villasından çıkıp ahırda hayvanlarla yaşamaya başlayan Mehmet'in obadaki mesaisi böylece başlar. Mehmet zor koşullarda çalışarak bir taraftan ırgatlığı öğreniyor diğer taraftan da Zeliş'le didişerek onu tanımaya çalışıyordur. Mehmet'in olduğu gibi Zeliş'in de bir sırrı vardır. Zeliş'in içine düştüğü zor durumdan kurtulması için bir mucize gerekmektedir.

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