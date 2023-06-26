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Haberler Sarmaşık Sevenlerine verdiği sözü tutmadı

Sevenlerine verdiği sözü tutmadı

Alaçatı'da sahneye çıkan Hakan Altun, repertuvarıyla gelen konuklarını mest etti. Geç saatlere kadar sahnede kalacağına dair söz veren sanatçı, konseri normal saatinde bitirince sevenleri hüsrana uğradı.

ERCAN AKGÜN
Sevenlerine verdiği sözü tutmadı
Seslendirdiği duygusal şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Hakan Altun, bu yılın ilk yaz konserini Jolly Joker Alaçatı'da verdi. Sahnede "Beni hep aşk hayatı sıkıntılı, bunalım tipli bir adam zannediyorlar" diyen Altun "Benim hareketli parçalarım da var. Bu gece onları da söyleyip kuduracağız" müjdesini verdi. Mekanlarda ki müzik yayını saatinin biraz daha esnetilmesini isteyen Altun, "Biz bugün geç saatlere kadar sahnedeyiz. O yüzden yoruluncaya kadar buradayız" diyerek hayranlarını sevindirdi. Ancak verdiği sözü yerine getiremeyen Hakan Altun, konseri normal saatinde bitirerek sevenlerini hüsrana uğrattı.
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