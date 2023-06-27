Pırıl ve arkadaşları çocuklarla buluşuyor

MİNİKLERİN ekranlarda severek takip ettiği Pırıl ve arkadaşları, bayram boyunca Özdilek İzmir'de çocuklara keyifli anlar yaşatacak.Pırıl ve arkadaşlarının eğlenceli gösterisi, 29-30 Haziran ve 1 - 2 Temmuz tarihlerinde, 16:00 - 17:30 ve 19:00 saatlerinde 3 seans olarak gerçekleşecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan etkinlikte minikler, birbirinden eğlenceli danslar ve macera dolu oyunlarla keyifli vakit geçirecek. Çocukların gelişimlerine katkı sağlayan hem eğlenceli hem de eğitici bilgileri içeren Pırıl ve arkadaşlarının müzikli dans gösterisi miniklerle Özdilek İzmir'in bahçesinde buluşacak.