Dizi çekimleri nedeniyle sürekli İstanbul- İzmir arası gidip gelen oyuncu Asya Kasap, bu sezon rol aldığı diziden kendi isteğiyle ayrılıp dinlenmeye çekildi. Kamera önü yoğunluğundan dolayı ailesine vakit ayıramayan ve okulunu da dondurmak zorunda kalan güzel oyuncu, diziden ayrılır ayrılmaz soluğu Çeşme'de aldı. Yorgunluk atıp denizin tadını çıkarmak için kuzeni Begüm Pehlivan ile birlikte Boyalık Beach Otel'in plajına gelen Asya Kasap, telefonuyla fotoğraf çekilip sosyal medya paylaşımı yaparak tatilde olduğunu takipçilerine duyurdu.