Ortaçgil’in 50. sanat yılına büyük ilgi

SANAT yılının 50'nci yıl kutlamasını yapan usta sanatçı Bülent Ortaçgil, önceki akşam Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği BtcTurk 10.yıl konserleri kapsamında Bodrum'da sahne aldı. Bodrumlu müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Ortaçgil, konserine başlama saatinden önce kapıda uzun kuyruklar oluştu. Geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş birçok parçasını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte seslendiren usta sanatçı "Müzikte sizlerle birlikte dolu dolu 50'inci yılımı geçiriyorum. Bana yaşattığınız her şey için çok teşekkür ederim. Müzik sizinle var olur müzikleri yaşatanlar sizlersiniz, dilerim bir 50 yıl daha birlikte geçiririz inşallah" diyerek esprili bir şekilde sevenlerine teşekkür etti.