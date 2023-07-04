Gülşen çark etti! ‘Ülkemiz çok güzel değil mi’

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, imam hatiplilere yönelik sözleriyle kamuoyunda tepkileri üzerine toplamıştı. Hakkında dava açılan ardından da tutuklanan şarkıcı, kısa süre kaldığı cezaevinden çıktı. Yurt dışı yasağının da kaldırılmasıyla soluğu İngiltere'nin başkenti Londra'da alan Gülşen, kısa süre önce yeniden konserlerine başladı.

AVUKATI AÇIKLAMIŞTI

Aylar sonra dinleyicileriyle bir araya gelen şarkıcının avukatı, seçim öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avukatın, "Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek" ifadeleri, seçim sonrası yeniden gündeme geldi. Söylendiği gibi Gülşen henüz ülkeyi terk etmedi. Yaşananları ve söylenenleri unutturmaya çalışan şarkıcı, bayramın son günü Bodrum'da konser verdi. Sahnede zaman zaman açıklamalarda bulunan Gülşen, "Şu an burada olmak benim için paha biçilemez" dedi.

'HER GÜN ŞÜKREDİYORUM'

İŞTE Gülşen'in sahnede kullandığı ifadeler: "Burası her zaman olduğu gibi çok güzel, nedense her seferinde çok heyecanlanıyorum. Çünkü böyle bir ambiyans olamaz, ülkemiz çok güzel değil mi ? Her gün şükrediyorum, sizlere çok büyük vaatlerim var, çok eğleneceğiz."