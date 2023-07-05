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Haberler Sarmaşık Genç oyuncu saç ve makyajını korudu

Genç oyuncu saç ve makyajını korudu

Genç oyuncu saç ve makyajını korudu
Ekranların başarılı oyuncularından Melisa Aslı Pamuk ve meslektaşı Gizem Totur Çiftçi, bayram tatili sonrası rotayı Çeşme'ye çevirdi. The Beach Of Momo'ya gelen üç arkadaş, sıcak havanın acısını çıkartmak için fazla vakit kaybetmeden denize girdi. Güzelliği kadar düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, arkadaşlarıyla birlikte suya girerken saçlarını ve makyajını korumak için kafasını dışarıda tuttu. İki arkadaşı denizde özgürce yüzüp keyif yaparken, ünlü oyuncu kafası kupkuru vaziyette sudan çıkarak kurulanmaya geçti.
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