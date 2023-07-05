Peruk takınca 35 takmayınca 60 oluyorum

Şarkılarıyla gönüllere taht kuran sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam KerkiSolfej organizasyon tarafından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı. BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında İstanbullularla bir araya gelen Tilbe, enerjisiyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Saçlarını kısa kesen sanatçı perukla çıktığı konserinin başlarında peruğu çıkarınca alkış yağmuruna tutuldu. "Saçımı nasıl buldunuz?" diye seyircisine soran Tilbe: "Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun" dedi. Tüm şarkılarına dev koro halinde eşlik eden hayranları, keyif dolu bir akşam geçirdi.