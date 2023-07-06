16 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego'nun 105 metre uzunluğunda ve 210 milyon dolar değerindeki 'Lady Moura' isimli yatı, dün Bodrum Yalıkavak açıklarına geldi.

27 KİŞİ KAPASİTELİ

İçerisinde sahibinin olduğu tahmin edilen yat, dün sabah Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Toplamda 18 tankere 600 ton yakıt takviyesi yapılırken, yakıtın toplam maliyetinin 16 milyon lira olduğu belirtildi. Yaklaşık 80 kişilik mürettebatı, tam donanımlı hastanesi, güvertesindeki gerçek kumsal sahili ve yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yemek masasıyla dikkati çeken 'Lady Moura'nın daha önce George H.W. Bush ve eşi Barbara da dahil olmak üzere dünyanın pek çok ünlüsünü ağırladığı biliniyor. Moura, bir ana süit, VIP süit ile birlikte 27 kişiye ev sahipliği yapabiliyor. Gemide bir helikopter pisti, sinema salonu, DJ odalı disko, spor salonu, çalışma salonu ve hem konuklar hem de mürettebat için sağlık merkezi bulunuyor.