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Haberler Sarmaşık Çeşme’nin havasını ve suyunu seviyorum

Çeşme’nin havasını ve suyunu seviyorum

Son dönemin gözde oyuncularından İlayda Alişan, sezon yorgunluğunu Çeşme’de dinlenerek geçiriyor. Kendisi gibi oyuncu arkadaşı Alina Boz ve Ece Bölükbaşı ile birlikte tatilin keyfini çıkaran İlayda Alişan’a Yeni Asır Magazin olarak Ateş Kuşları’nı ve tatil için neden Çeşme’yi tercih ettiğini sorduk...

NİL ÖZER
Çeşme’nin havasını ve suyunu seviyorum

ATV'de Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karekteriyle fırtınalar estiren İlayda Alişan yorucu ama güzel bir sezon geçirdiğini söyledi. Alişan "Çok güzel bir sezon geçirdik. Çekimlerimiz harika geçti. Şimdi bol bol dinleniyorum, hem yeni senaryoyu bekliyorum. Hem de yeni sezona enerji depoluyorum" ifadesini kullandı.

BENİM İÇİN ÖZEL BİR YOLCULUK

Ateş Kuşları projesinin oyunculuğuna çok şey kattığını, kendisi için farklı ve güzel bir deneyim olduğunu ifade eden başarılı oyuncu " Bir sokak çocuğuna nefes oluyorum. Özel ve güzel bir yolculuk benim için" ifadesini kullandı. Yorucu bir sezonu geride bıraktığını ifade eden güzel oyuncu " Şimdi Çeşme'de bol bol dinleniyorum. Yeni sezona enerji depoluyorum. Çeşme'nin havasını ve suyunu seviyorum. Arkadaşlarım var. İstanbul'â yakın rahat rahat gidip gelebiliyorum. O yüzden konforlu geliyor bana" açıklamasında bulundu.

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