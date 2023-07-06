ATV'de Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karekteriyle fırtınalar estiren İlayda Alişan yorucu ama güzel bir sezon geçirdiğini söyledi. Alişan "Çok güzel bir sezon geçirdik. Çekimlerimiz harika geçti. Şimdi bol bol dinleniyorum, hem yeni senaryoyu bekliyorum. Hem de yeni sezona enerji depoluyorum" ifadesini kullandı.

BENİM İÇİN ÖZEL BİR YOLCULUK

Ateş Kuşları projesinin oyunculuğuna çok şey kattığını, kendisi için farklı ve güzel bir deneyim olduğunu ifade eden başarılı oyuncu " Bir sokak çocuğuna nefes oluyorum. Özel ve güzel bir yolculuk benim için" ifadesini kullandı. Yorucu bir sezonu geride bıraktığını ifade eden güzel oyuncu " Şimdi Çeşme'de bol bol dinleniyorum. Yeni sezona enerji depoluyorum. Çeşme'nin havasını ve suyunu seviyorum. Arkadaşlarım var. İstanbul'â yakın rahat rahat gidip gelebiliyorum. O yüzden konforlu geliyor bana" açıklamasında bulundu.

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