Mikrofonu ara ara hayranlarına uzattı

Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava'daki konserine "Mesafe" şarkısıyla çıktı. Ünlü sanatçı en sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser yaşattı. 'Karabiberim', 'Beni Unut', 'Sana Değmez', 'Gamzelim' gibi birçok hit şarkısını seslendiren Ortaç, konser boyunca hayranlarını hem şarkılarıyla eğlendirdi hem de yaptığı samimi sohbetiyle güldürdü. Yüzlerce dinleyicisinin sesini şarkılarıyla bir araya getiren Serdar Ortaç, mikrofonu ara ara hayranlarına da uzattı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Türk Pop Müziğinin başarılı ismi yoğun istek üzerine 11 Temmuz'da Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde bir kez daha sevenleriyle bir araya gelecek.