‘Yaşayan Efsane’ sloganıyla ayakta alkışladılar

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej'in düzenlediği yaz turnesinde, BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Sahneye beyaz gömlek ve beyaz pantolonun kırmızı ceket bir takımla çıkan Erol Evgin, izleyenlere; "Çok güzel görünüyorsunuz. Bu akşam rüya gibi bir gece yaşayacağız, hoş geldiniz" dedikten sonra, gözyaşlarını tutamadı. Evgin'in sözleri üzerine seyirciler, sanatçıyı "Yaşayan Efsane" sloganıyla dakikalarca ayakta alkışladılar.