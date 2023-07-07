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Haberler Sarmaşık Çiftlere Yad Eller şarkısını hediye etti

Çiftlere Yad Eller şarkısını hediye etti

Çiftlere Yad Eller şarkısını hediye etti
PARAF Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Boğaz'ın kıyısında maNga'nın şarkıları yankılandı. maNga'nın sevenlerine müzik ziyafeti sunduğu sahnesi, mutlu anlara da tanıklık etti. Şarkı arasında bir hayranı, kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'ni dolduran binlerce kişinin alkışları eşliğinde gerçekleşen teklif, 'Evet' yanıtıyla sonlandı. Sahneden inen Ferman Akgül, çiftlere sürpriz yaparak 'Yad Eller' şarkısını yanlarında seslendirerek gönülleri fethetti.
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