‘Hızlı ve Öfkeli’ tadında bir klip

Güçlü vokali ve cesur sahne duruşuyla tanınan Nihan Çelik, kendine has tarzıyla hiphop müzik camiasında etkileyici bir çıkış yapan Baz ve rap & trap alanında Türkiye'nin en bilinen isimleri arasına giren Reckol, ortak bir şarkıda buluştu. Şarkının klibi, Noah Entertainment etiketiyle dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Ünlü Alman yönetmen Haris Hodovic'in yönetiminde 120 kişilik ekiple çekilen klipteki sahneler, aksiyon filmi "Hızlı ve Öfkeli"yi aratmadı. Enerjisi yüksek bir şarkı olmasıyla dikkat çeken "Glock", dinleyicilere sert bir vuruşla dokunacak gibi görünüyor.