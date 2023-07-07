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Haberler Sarmaşık Konser öncesi tatilin keyfini çıkarıyor

Konser öncesi tatilin keyfini çıkarıyor

ERCAN AKGÜN
Konser öncesi tatilin keyfini çıkarıyor
Ünlü şarkıcı Banu Zorlu, Çeşme'de iki bayan arkadaşıyla bir yatın üzerinde objektiflere poz verdi. Çok yakında single parçasını çıkaracak olan ünlü şarkıcı, konser maratonu arasında tatil için kendine zaman ayırdı. Milyonluk takılarıyla dakikalarca arkadaşlarıyla fotoğraf çektiren Zorlu, çekimin ardından yaşadığı aksilik sonucu altın künyesini kaybetti. Olayın üzerinde durmayan aynı zamanda film yapımcılığı da devam eden Banu Zorlu'nun yeni film projeleri için yabancı oyuncularla görüştüğü öğrenildi.
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