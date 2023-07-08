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Haberler Sarmaşık Buse’nin ukulele performansı beğeni aldı

Buse’nin ukulele performansı beğeni aldı

Buse’nin ukulele performansı beğeni aldı

Pazar aksamlarının yeni galibi 'Vermem Seni Ellere'nin başrol oyuncusu Buse Meral ukulele çaldı, bu keyifli anları partneri Emre Bey kayda aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

ATV ekranın başladığı günden itibaren reyting listelerinde birinci olan yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin çekimleri yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ordu'da tüm hızla devam ediyor. Doğallığı ve güzelliği kadar yetenekleriyle de izleyiciyi şaşırtan Buse Meral dizide yer verilen Aşk adlı şarkıyı setten arta kalan zamanlarında hem söyledi hem de ukulelesiyle şarkıya eşlik etti. Yakışıklı partneri Emre Bey ise bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Set dışında da uyum içinde olan dizi oyuncuları Ordu'da diziden arda kalan zamanlarında keyifli zaman geçirmeyi ihmal etmiyor.

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