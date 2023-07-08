Savaşın yaralarını dans ederek sarıyorlar

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta yaklaşık 1,5 yıl geride kalırken savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan birçok Ukraynalı kadın, çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye sığındı. Kuşadası'nda yaşamaya başlayan Ukraynalı savaş mağduru kadınlar, 'Slava' ismini verdikleri bir dans grubu kurdu.

10 kişiden oluşan grubun içerisinde piyanist, müzisyen, ressam ve öğretmen olan Ukraynalı kadınlardan oluşuyor. Haftanın iki günü kentteki bir spor salonunda prova yapan dans grubu, Kuşadası'ndaki çeşitli etkinliklerde sahneye çıkıyor. Ukraynalı kadınlar, dans sayesinde savaşın kendilerinde bıraktığı derin yaraları sarıp, hayata yeniden tutunuyor.