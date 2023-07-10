Locadan izleyenler 45 bin lira ödedi!

Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy, Urla Sahne'de muhteşem bir konsere imza attı.

ÜÇ KERE BİS YAPTI

Performansı ile büyüleyen sanatçıyı locadan izleyenler 45 bin lirayı gözden çıkardı. Localar günler öncesinden satılırken, bazı hayranlarının 100 bin lira teklif yaptığı öğrenildi. Bülent Ersoy kendisini telefonlarıyla çekmek için yarışan hayranlarının "büyük Diva" tezahüratlarıyla sahneye çıktı. Finalde sevenlerinin isteğini kırmayan Diva, üç kere bis yaptı. Ersoy, hayranlarının çatal, bıçaklarla masa ve tabaklara vurarak bis isteğine tepkisiz kalmadı.