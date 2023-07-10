  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Locadan izleyenler 45 bin lira ödedi!

Locadan izleyenler 45 bin lira ödedi!

İzmir'in Urla ilçesinde sahne alan Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’u locadan izlemek isteyen hayranları, 45 bin lira gibi astronomik bir rakam ödedi. Ersoy, rezervasyonları günler öncesinden tamamlanan gecede performansıyla büyüledi.

Locadan izleyenler 45 bin lira ödedi!

Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy, Urla Sahne'de muhteşem bir konsere imza attı.

ÜÇ KERE BİS YAPTI

Performansı ile büyüleyen sanatçıyı locadan izleyenler 45 bin lirayı gözden çıkardı. Localar günler öncesinden satılırken, bazı hayranlarının 100 bin lira teklif yaptığı öğrenildi. Bülent Ersoy kendisini telefonlarıyla çekmek için yarışan hayranlarının "büyük Diva" tezahüratlarıyla sahneye çıktı. Finalde sevenlerinin isteğini kırmayan Diva, üç kere bis yaptı. Ersoy, hayranlarının çatal, bıçaklarla masa ve tabaklara vurarak bis isteğine tepkisiz kalmadı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA