‘Su gibi’ parçasıyla tarzında okudu. Özkan Uğur’u andı

Önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluşan Süperstar Ajda Pekkan, ara vermeden 2,5 saat boyunca sahnede kaldı. 'Spente Le Stelle' şarkısıyla hayranlarına "Merhaba" diyen Süperstar, hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur'u da sahnede andı. Üzüntüsünü "Dünyalar tatlısı sevgili Özkan Uğur'la yol arkadaşlığımız vardı. Birlikte ağladık, güldük, şarkılar söyledik. Bu akşamki şarkılarımı Özkan Uğur için söyleyeceğim" dedikten sonra 'Su Gibi' parçasını merhum sanatçıya ithafen seslendirdi.