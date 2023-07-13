Bütün şarkılarını bır konsere sığdırdı

Türk pop müziğin önemli ismi Serdar Ortaç, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde geleneği bozmadı. Binlerce kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Ortaç, sevenlirne unutulmaz bir gece yaşattı.

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1994 yılı Karabiberim'den günümüze kadar olan tüm şarkılarımı bu konsere sığdıracağım" diyen Serdar Ortaç, sözünü tuttu ve muhteşem bir konsere imza attı. Ünlü sanatçıyı bu özel gece de annesi ve yeğenleri de yalnız bırakmadı. 'Canıma Minnet', 'Ben Adam Olmam', 'Dansöz' gibi hareketli parçalarıyla müzikseverleri yerinde oturtmayan ünlü popçu, 'Bilsem Ki', gibi slow şarkılarıyla da Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde romantizm rüzgarları estirdi.