Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü

Türkıye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Köksal Toptan'ın yeğeni iş insanı Hamit Topaloğlu'nun kızı Melisa Topaloğlu ile iş insanı Hasan Kara'nın oğlu Talha Kara, İzmir Kaya Termal Otel'de gerçekleştirilen bir düğünle düyaevine girdi. Evlilik töreninde tanınmış siyasetçi Köksal Toptan nikah şahitliği yaptı. Tören sırasında gelin Melisa Topaloğlu Kara'ya nikah cüzdanını veren Toptan, "Çok değerli eşim Saime Toptan ile 57 yıllık evliyiz. Çok ama çok mutluyuz. Siz de bizler gibi hep böyle mutlu olun ve mutlu kalın. Bizler de çok sevdiğimiz yeğenimiz Melisa'yı önce Allah'a sonra damadımız Talha Kara'ya emanet ediyoruz" diye konuştu. Genç çift balayı için yurt dışına gitti.