Baba kızın yarışı

Eşi ve kızlarıyla birlikte Çeşme'de tatilde olan oyuncu Nihat Altınkaya, ailece Fun Beach'te denize girdi. Havanın aşırı sıcak olması sebebiyle güneşlenmeden direkt suya giren Altınkaya, kızıyla beraber yüzüp serinledi. Serinlemenin tadını çıkaran baba-kız, bir ara yüzme yarışı yaparak durumu daha da eğlenceli hale getirdi.

SERHAT SOHBETTE LEYLA DENİZDE

Oyuncu çift Serhat Teoman ile Leyla Feray, Çeşme tatilinde görüntülendi. Ovacık'taki bir mekana gelen çift, öğle saatlerinde zodyakla açıkta bulunan yata giderek arkadaşlarıyla buluştu. Teoman, yatın arka kısmında kurulan masada neredeyse akşama kadar erkek erkeğe sohbet ederken, Feray da denize girip keyfini çıkardı. Köpeğiyle beraber denizde eğlenen güzel oyuncu, bir süre yüzdükten sonra yata çıkarak kurulandı.