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Haberler Sarmaşık ‘Kahramanlık Türküleri’yle duygu dolu bir gece

‘Kahramanlık Türküleri’yle duygu dolu bir gece

Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserleri müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Önceki akşam ‘Kahramanlık Türküleri’ konseptiyle düzenlenen özel konserde Yavuz Bingöl ve Şükriye Tutkun bir araya geldi.

‘Kahramanlık Türküleri’yle duygu dolu bir gece

'Gücüm Yetene Kadar' türküsüyle sahneye çıkan Şükriye Tutkun, naif sesiyle izleyicilerini kendine hayran bıraktı. Türkü ziyafetine 'Yetiş Pirim', 'Arda Boyları', 'Dertli Yoldaş' eserleriyle devam eden Tutkun, Kuruçeşme'de yankılanan Anadolu ezgileriyle sevenlerini mest etti.

Konserin ikinci bölümünde türkülerin vazgeçilmez sesi Yavuz Bingöl'ün sahne almasıyla türkü dolu gece kaldığı yerden devam etti. Anadolu ezgilerinin yankılandığı konserde, 15 Temmuz şehitlerini de anan ünlü sanatçılar, sergiledikleri performanslarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

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