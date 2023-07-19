Karavanla Avrupa Turu’na çıktı

Güzel oyuncu Sitare Akbaş, karavanla İsviçre Alp dağları ve İtalya Como gölünde kamp yaptı. Sitare Akbaş, konuk olduğu bir Youtube programının çekimleri için karavanla İsviçre Alp dağlarında 2700 metre yüksekliğine kadar çıktı. Güzel oyuncu, program rotasında karavanla Alp dağlarının 1800 m yüksekliğindeki Rigi Kulm bölgesinden başlayarak 2700 m yüksekliğinde bulunan Rothorn ve sonrasında İtalya Como gölü kıyısında bulunan Menaggio, Varenna, Bellagio kasabalarında kamp tatili yaptı. Akbaş, çekimlerin de yapıldığı 17 gün süren geziden oyuncu arkadaşı Elçin Afacan ile eğlenceli kareler paylaşmayı da ihmal etmedi. Önümüzdeki günlerde kamptan dönecek olan oyuncu, yeni sezon için proje görüşmelerine başlayacak.