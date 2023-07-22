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Haberler Sarmaşık Filenin Sultanları’na yoğun ilgi gösterdiler

Filenin Sultanları’na yoğun ilgi gösterdiler

FIVB Milletler Ligi Finali’nde Çin’i 3-1 yenerek dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükselen “Filenin Sultanları”ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt tatil için soluğu Çeşme'de aldı.

ERCAN AKGÜN
Filenin Sultanları’na yoğun ilgi gösterdiler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt tatil için rotalarını Çeşme'ye çevirdi. Ayayorgi Koyu'ndaki bir mekana gelen tatilcilerin de yakın markajında olan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, yoğun ilgiden çok memnundu. Müşterilerden bazıları cep telefonlarıyla ünlü sporcuların

fotoğrafını çekmeden edemedi. Şampiyonluk sevinci yaşayan Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşlarının denizde hayli neşeli halleri fotoğraf karelerine yansıdı. Kendilerini çeken basın mensuplarını fark eden sporcular, birbirlerini uyarırken bir taraftan da el sallayarak poz verdi. Denizde uzun uzun sohbet eden şampiyonlar, daha sonra localarına geçerek güneşlenmeye devam etti.

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