Ordu’nun sakinliği bana çok iyi geldi

Ege'nin Hamsisi, Gülperi, Elimi Bırakma, Destan gibi dizilerde rol alan son dönemin gözde oyuncularından Buse Meral, oyunculuğu ve güzelliğiyle ATV ekranında fırtına gibi esiyor. Her pazar izleyiciyle buluşan ekranın en çok sevilen dizisi 'Vermem Seni Ellere'de neşeli, becerikli karakter Zeliş'i canlandıran genç oyuncu, partneri Emre Bey ile daha önce çalıştığını ve çok şanslı bir ekip olduğunu dile getirdi.

'ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'

Dizinin çekimlerinin Ordu'da devam etmesiyle uzun süredir İstanbul'dan ayrı kalan Meral "İstanbul'u ailem ve arkadaşlarım olduğu için özlüyorum. Ama Ordu'nun sakinliği ve dinginliği bana çok iyi geldi. Herkes çok iyi ve birbirimizle süper anlaşıyoruz" dedi.

ZELİŞ, HER ŞEYİ ÖĞRENECEK

VERMEM Seni Ellere dizisinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde; Zeliş, her şeyden habersiz, Mehmet'le Hande'nin kurduğu evde, her şeyi öğrenmek üzere. Hande'de Zeliş'in varlığından habersiz onca hayalle dayayıp döşediği eviyle vedalaşmaktadır. Zeliş'in, her şeyi öğrenecek olması en başta onun planlarını suya düşüreceğinden Zeliş'i oradan göndermek için elinden geleni yapar.