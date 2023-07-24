Sıcak havanın acısını denizde çıkardı

Çeşme'de tatil yapan oyuncu Esra Kızıldoğan, aşırı sıcakların üstesinden gelebilmek için her fırsatta denize girip serinledi. Bir plajda görüntülenen ve gün boyunca birkaç kez bikini-mayo değiştirip suya giren Kızıldoğan, bazen tek başına bazen de arkadaşlarıyla yüzüp şezlonguna geri döndü.

Sohbet serin sularda devam etti

Sıcaklardan bunalıp Çeşme'ye kaçanlardan biri de ekranların güzel yüzü Cemre Baysel oldu. Menajeri Tuncay Altunoğlu ve bir arkadaşıyla birlikte beachlerden birine giden Baysel, önce mekan içerisinde sohbet etti ardından da dayanamayıp muhabbete serin sularda devam etti. Güneşten korunak için bir ara sadece kafaları suyun üstünde olacak şekilde denizde kalan üçlü, koyu bir konuşma trafiğinin ardından yavaş yavaş karaya doğru giderek masalarına geçti.