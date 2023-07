Ekibin tek gömleklisi Melissa Vargas

Başarılarıyla milli gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çeşme tatillerine devam ediyor. Her gün farklı mekana giden Filenin Sultanları, bu kez de The Beach Of Momo'da görüntülendi. Gün boyu localarında oturup sohbet eden sporcular, bir süre sonra sıcaktan bunalınca denize girmeye karar verdi. Takımın Kübalı oyuncusu Melissa Vargas ise gömlekle durmayı tercih etti. Hem plajda hem de suyun içinde kızlarla yakın sohbette olan Vargas, duşunu da gömlekle aldı. Plajda tur atan Filenin Sultanları hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.