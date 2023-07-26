Ajda’nın hayali Urla’da yaşamak

Geçtiğimiz akşam Çeşme Açıkhava'da 5 bin kişiye muhteşem bir konser veren Ajda Pekkan, İzmirlilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Bodrum kalabalığından sıkıldığını belirten ünlü sanatçının yıllardır aklının Urla'da olduğunu söyledi.

YEŞİLLİKLER ARASINDA BİR EV

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Çeşme'de ki konserinde sevenleriyle bir araya geldi. Konser arasında hayranlarıyla muhabbet eden Pekkan, Bodrum'un kalabalık olmasından bunaldığını, Urla, Alaçatı veya Çeşme'den ev baktığını ancak hiç kısmet olmadığını belirtti. Konuşmasına devam eden sanatçı, yıllardır aklının aslında Urla'da olduğunu ve kendisini de Urla kadını gibi gördüğünü ifade etti. Yeşillikler arasında bir ev hayal ettiğini İzmirlilerle paylaşan Pekkan, şartların bir türlü müsaade etmediğini de ekledi.