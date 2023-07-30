‘Öğretmenim memnun çalışkan bir öğrenciyim’

ATV'NİN sevilen dizi Kardeşlerim'de Şengül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Fadik Sevin Atasoy sezon arasını İspanyolca öğrenerek geçiriyor. Yeni Asır'a konuşan Atasoy "Kardeşlerim dizisinin İspanyolca konuşulan ülkelerdeki başarısı müthiş. Latin ülkeleri ile İspanya da Şengül karakteri ile bir çok defa 'en iyi oyuncu' kategorisinde ödüle aday olmam beni motive eden bir güç oldu" açıklamasında bulundu.

'ONLINE DEVAM EDECEĞİM'

İngilizce, İtalyanca ve Almanca bilen güzel oyuncu, "İspanyolca dünyada 500 milyona yakın kişinin konuştuğu bir dil. Buraya geldiğimden beri beni çok mutlu eden bir seyirci kitlesi ile karşılaştım. Dağ köylerinde, alışveriş merkezlerinde, İspanyol seyirciler tarafından tanınıyor, izleniyor ve ilgi görüyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum."dedi. Öğretmeninin memnun olduğunu söyleyen oyuncu, "Çok çalışkan bir öğrenciyim. Türkiye'ye döner dönmez de derslere online devam edeceğim"dedi.

ÖZEL HABER