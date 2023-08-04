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Haberler Sarmaşık ‘Gelen mesajlara itibar etmeyiniz’

‘Gelen mesajlara itibar etmeyiniz’

Son olarak atv’nin en çok izlenen ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisinde rol alan Işıl Yücesoy’un cep telefonu hack’lendi. Sanatçı, adını kullanarak yakın çevresine mesaj atan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

‘Gelen mesajlara itibar etmeyiniz’

Usta oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi. Dolandırıcılar, Yücesoy'un adını kullanarak, yakın çevresinden 'acil' 20 bin TL istedi.

Ünlü ismin telefon rehberindeki bazı isimlere, "İyi akşamlar dilerim. Bu saatte rahatsızlık verdiğim için kusura bakma. Senden bir ricam olacak. Benim para vadelide ve şu an bozduramıyorum. Cuma günü vade açılıyor. Fakat şu anda acil 20 bin TL bir yere ödeme yapmam gerekiyor. Rica etsem IBAN göndersem açıklamaya benim adımı yazarak ödemeyi yapabilir misin? Cuma günü iade ederim" şeklinde mesaj gönderildi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dostlarını uyarıda bulunan Işıl Yücesoy, whatsapp'tan kendi adına gönderilen mesajlara itibar edilmemesini istedi.

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