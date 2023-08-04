Rüzgarlı hava yüzmeyi engelledi

KISA bir tatil için yurt dışına giden dizi ve reklam oyuncusu Aylin Çelik, İzmir'e döndüğü hafta denize girmek için Çeşme'ye geldi. Oyunculuğun yanı sıra sualtı dalışı ve tenis sporlarında da usta olan Aylin Çelik, hava koşulları yüzünden yüzme planlarını ertelemek zorunda kaldı. Aynı zamanda 15 yaşında ikiz çocukları bulunan güzel oyuncu, düzgün fiziğiyle genç kızlardan farksızdı.

MEKANDA KARŞILAŞTILAR

OYUNCU ve sunucu Çiğdem Batur, kız arkadaşıyla Çeşme tatilinde görüntülendi. Sabah erken saatlerde mekana gelen Batur, denize girdikten sonra tüm gün dinlenip güneşlendi. İlerleyen saatlerde eski arkadaşı olan Tümer Metin ile karşılaşan güzel oyuncu, bir süre onun locasında oturup sohbet etti.