Heyecanlı olduğum için kulisten ayrılmıyorum

Yaz sezonunu yoğun konser temposuyla geçiren Hadise, şarkıları ve danslarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Sahneye nasıl hazırlandığını Yeni Asır'a anlatan güzel sanatçı "Konserden bir gün önce muhakkak spor ve masaj yaptırıyorum. Heyecanlı olduğum için çok titiz davranıyor, hayranlarımla buluşacağım o saate kadar kulisten ayrılmıyorum" diyor Eşsiz performansıyla muhteşem bir müzik şölenine imza atacak Hadise, bu akşam Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro Kuşadası Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluşuyor. Her konserine özenle hazırlanan Hadise, bir gün öncesinden spor ve masaj yaptırıyor. Provadan sonra yani konserden 4 saat önce de saç ve makyaj hazırlığına başlıyor.

TATİL İÇİN EGE'Yİ TERCİH EDİYOR

Ege seyircisinin her zaman farklı olduğunu ve onları çok sevdiğini belirten Hadise, tatil için de her yaz en az iki kez Ege sahillerini gitmeyi tercih ediyor. Her konser sonrası sosyal medya aracılığıyla Hadise'yi iltifat yağmuruna tutan hayranları "Sahnenin kraliçesi"gibi özel yorumlarda bulunuyor.