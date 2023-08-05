Üyeliğimi hemen iptal ettim

Ünlü manken Simge Ünal, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Ünal, "Sosyal medyada fotoğraf paylaşan herkes kendini manken sanıyor. Kalitesiz defileler yüzünden 1,65 boyunda kızlar bile manken.. Bu işin kriterleri ve eğitimi olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de bunlara dikkat edilmemesi bizler açısından üzücü" açıklamasında bulundu. Diğer yandan dijital yayın platformu Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı hakkındaki düşüncelerini soran gazetecilere, "Bende duyunca üyeliğimi iptal ettim, kırmızı çizgimiz. Ama anlamadığım bazı isimlerin bu durumda sessiz kalması oldu. Bilemedim paraya verdikleri değer Atatürk'e verdikleri değerden daha büyükmüş meğerse."