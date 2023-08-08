Elvis Presley’in ceketi 128 bin Sterlin’e satıldı

ROCK'N Roll müziğin unutulmaz ismi Elvis Presley'in tasarım ceketi bir açık artırmada satışa çıkarıldı. Presley'in ömrünün son yılında giydiği deri vizon ceket, İngiltere'de düzenlenen bir açık artırmada 128 bin sterline (4 milyon 395 bin 390 TL) alıcı buldu.

Efsanevi ABD'li şarkıcı, ABD'li bir koleksiyoncu tarafından satın alınan 120 santimetre uzunluğundaki deri ceketi 1977 yılında hayatını kaybetmeden önce nişanlısının erkek kardeşine vermişti. Presley'e ait baykuş şeklindeki altın bir yüzük de 14 bin sterline satıldı.

ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 120 santimetre uzunluğundaki deri ceket satın alındı